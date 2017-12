Politie Zeeland treedt ook 30 december weer op tegen illegaal afsteken van vuurwerk

Bij controles in Oost-Souburg, Middelburg, Vlissingen, Arnemuiden, Meliskerke en Koudekerke werden in het totaal 21 personen bekeurd. Meestal ging het daarbij om het vroegtijdig afsteken van vuurwerk. In twee gevallen betrof illegaal vuurwerk (cobra’s) en in een andere geval werd er bewust een brandje gesticht met vuurwerk. Dertien maal hadden de verdachten een dusdanig jonge leeftijd dat zij doorverwezen werden voor een HALT afhandeling. De anderen kregen een boete opgelegd.