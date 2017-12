Twee auto’s in brand gestoken in Veen

In de drie voorgaande nachten werden in Veen ook al (sloop) auto’s in brand gestoken. De tweede nacht keerden omstanders zich tegen de politie en gooiden met stenen. Een 48-jarige man uit Veen werd toen aangehouden voor opruiing. Hij werd in verzekering gesteld en zit nog vast. Een 29-jarige man uit Wijk en Aalburg die werd gearresteerd vanwege belediging kreeg een dagvaarding mee en een meldplicht op het politiebureau in Oosterhout. Burgemeester Naterop liet over dit incident weten dat hij het betreurt wat er in Veen was gebeurd in het bijzonder richting de hulpverleners. Hij keurt het geweld van de relschoppers richting de politie dan ook volledig af. De hulpverlenende diensten moeten hun werk zonder escalatie van omstanders kunnen uitvoeren is zijn boodschap.

Update 11.40 uur

Een 37-jarige man uit Veen is zaterdag 30 december 2017 omstreeks 18.50 uur met toestemming van de officier van justitie aangehouden ter zake openlijke geweldpleging en weerspannigheid, vanwege mogelijke betrokkenheid bij de incidenten op 28/ 29 december 2017. Hij zou een agent tegengehouden, hebben tijdens een aanhoudingssituatie door de doorgang te versperren. Hij is vastgezet.