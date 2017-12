Politie neemt illegaal vuurwerk in beslag

Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd. Een speciaal beveiligingsbedrijf heeft een gedeelte van het vuurwerk opgehaald en brengt het naar een landelijke opslagplek. De kosten hiervan worden later verhaald op de verdachten. We doen onderzoek naar het illegale vuurwerk. Er zijn nog geen verdachten aangehouden op dit moment, maar degene die het vuurwerk hebben besteld worden op een later moment door ons gehoord.

Vuurwerk in postpakketten

Dit jaar wordt er speciaal aandacht besteed aan illegaal vuurwerk dat via internet wordt besteld en via postpakketten wordt afgeleverd. De politie onderschept in samenwerking met postbedrijven dergelijke pakketten en de besteller kan rekenen op een proces-verbaal.

Hoge straffen

Wat gebeurt er als je illegaal vuurwerk hebt of afsteekt? Omdat illegaal vuurwerk gevaarlijk is en zware schade kan aanrichten, zijn de straffen hoog. Het kan je naast een flinke geldboete een gevangenisstraf én een strafblad opleveren. Leon legt er meer over uit in deze video: https://vimeo.com/245887925