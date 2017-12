Politie zoekt getuigen overval

Wij zijn op zoek naar getuigen die meer hebben gezien van de overval of wellicht iets is opgevallen voor de overval. Zij kunnen contact opnemen met de recherche via 0900-8844. Maar dat kan ook anoniem op 0800-7000.

Overvallen zijn ernstige misdrijven en hebben grote impact op slachtoffers. Daarom geven wij de hoogste prioriteit aan de bestrijding ervan. Direct na de overval in Son en Breugel zijn wij ter plaatse gegaan en hebben aanwezige getuigen gehoord. Camerabeelden zijn veiliggesteld en via burgernet en twitter werden getuigen opgeroepen zich te melden. Een onderzoek naar deze overval is opgestart.