Politiesteunpunt Aalten in gemeentehuis

Het is een steunpunt voor de politie van cluster Aalten. Er zijn geen officiële openingstijden.

Aangifte of melding doen

Aangifte doen kan via internet (inlog met DigiD) of in het politiebureau te Winterswijk. Wanneer het voor iemand lastig is om naar Winterswijk te komen bieden wij de mogelijkheid om langs te komen of dat de burger naar het steunpunt komt. Het geniet de voorkeur om een afspraak te maken voor het doen van een aangifte. Dit voorkomt wachttijden. U kunt een afspraak maken door te bellen met 0900-8844. U kunt dan samen met een politiemedewerker bepalen welke manier, waar en welke datum u het beste uitkomt om aangifte te doen. Daarnaast kunt u gebruik maken van de Politie-app die beschikbaar is voor Android en IOS. Via deze manier kunt u ook gemakkelijk een melding maken zonder te bellen.

Contact met uw wijkagent

Wilt u een wijkagent spreken? Neem contact op via 0900-8844 of kijk op Mijn buurt om een afspraak te maken. Wijkagenten gebruiken het steunpunt als werkplek tijdens hun dienst en blijven daardoor dicht bij de inwoners staan. De inwoners kunnen gebruik blijven maken van de wekelijkse inloopspreekuren van de wijkagenten in sommige dorpskernen.

Bereikbaarheid

Het spreekt voor zich dat de politie 24 uur per dag bereikbaar is voor u. Heeft u direct politie nodig? Bel dan 112! Bijvoorbeeld wanneer iemands leven in gevaar is, u getuige bent van een misdrijf of een verdachte situatie. Wilt u de politie spreken, maar is er géén sprake van spoed, bel dan 0900-8844.