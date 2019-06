Komt u door de paspoortcontrole?

Ga naar de website van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Daar kunt u nakijken of u nog een verkeersboete open heeft staan. Wilt u weten of u nog een andere geldboete moet betalen, DNA-materiaal moet afstaan of een vrijheidsstraf moet uitzitten? Meldt u zich dan met een geldig legitimatiebewijs op het politiebureau.

Om in te loggen op het Digitaal Loket heeft u een DigiD code nodig. Meestal kunt u een geldboete direct betalen via iDEAL of een gespreide betaling aanvragen. Via deze link kunt u een overzicht opvragen van de openstaande verkeersboetes en strafrechtelijke vorderingen (denk aan strafbeschikkingen, boetevonnissen, schadevergoedingsmaatregelen, transacties en ontnemingsmaatregelen).



Het overzicht wordt naar uw Berichtenbox verstuurd, of u ontvangt het overzicht per post. Als u het overzicht per post ontvangt, kunt u een geldboete niet met iDEAL betalen. U kunt het bedrag zelf overmaken, of u kunt zich melden op het politiebureau. Als u de boete daar betaalt, kan de politie uw signalering ook meteen verwijderen uit het Opsporingsregister. Voor alle andere openstaande zaken kunt u zich ook op het politiebureau melden.