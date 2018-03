Vier verdachten morgen voorgeleid

De 24 en 49-jarige Nijmegenaar, de 46-jarige verdachte uit Malden en de 62-jarige verdachte uit Beuningen werden dinsdag van hun bed gelicht en ingesloten. De politie doet al onderzoek naar het viertal sinds december 2016.

Bij de politieactie van afgelopen dinsdag werden ook een zevental woningen en een bedrijfspand doorzocht. Daar werden onder meer diverse goederen, waaronder meerdere vuurwapens en munitie, een aanzienlijk geldbedrag, computers, telefoons, twee auto’s en twee scooters in beslag genomen. Ook werden in een woning restanten van een hennepkwekerij aangetroffen en in een schuur van een andere woning een hennepkwekerij.

2016597261 (fdv)