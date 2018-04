Verdachten aangehouden na melding steekincident

De aanhoudingen werden gedaan kort nadat op de Platinalaan een ernstig gewonde man werd aangetroffen. Deze man, een 43-jarige inwoner van Groningen, is overgebracht naar het ziekenhuis. Rond de zelfde tijd was er een melding binnengekomen dat er een steekincident was geweest in de Granietstraat. Het slachtoffer zou daarna op de fiets zijn weggereden. Vermoedelijk is dat de zelfde man die gewond op de Platinalaan was aangetroffen. In verband met de beide meldingen gingen agenten intussen naar de Granietstraat, waar ze twee mannen uit Groningen aantroffen van 42 en 45 jaar. Beide zijn aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid en ze zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor