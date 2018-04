Drietal vast na dreigementen

Na melding van een mishandeling en bedreiging met een vuurwapen, zijn meerdere politieagenten naar een woning aan de Arnhemseweg gegaan in Rheden. Een mogelijke dronken ex had het dreigement uitgevoerd naar een jeugdige bewoonster en haar vriend.

De agenten hadden zicht op de achterzijde van de woning toen een auto met daarin 3 personen (2 vrouwen en 1 man) de woning naderde en de inzittenden deze woning binnen gingen. Kort daarop kwam een man naar buiten met een voorwerp in zijn hand; hij liep daarmee op de agenten af. Deze 33-jarige verdachte is via een veiligheidsprocedure aangehouden en bleek een mes in zijn hand te hebben. Deze verdachte is aangehouden en naar het politiebureau gebracht.

Daarop zijn andere agenten de woning ingegaan, waar zich de andere man en vrouw bevonden. De man die verdacht werd van wapenbezit is direct gearresteerd. De bewoonster is eveneens gearresteerd toen zij de agenten belemmerde bij deze aanhouding. Het wapen waarvan melding was is op dat moment niet aangetroffen. Vandaag loopt het onderzoek verder.



2018138213 / 2018138238 (JA)