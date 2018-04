He, daar gaat mijn auto

Omstreeks 02.45 uur liep de eigenaar van een personenauto over de Dorpsstraat in Castricum. Hij was eerder op de avond gaan stappen en had zijn auto in de buurt geparkeerd. Tot zijn verbazing kwam zijn auto langsgereden. De man voelde direct in zijn zakken en bemerkte dat zijn autosleutels waren verdwenen. De auto-eigenaar belde direct met de politie.

Tegelijkertijd zag de politie een personenauto met stadslichten rijden in het centrum van Castricum. De auto maakte de nodige kabaal omdat een band lek was. De politiemensen, die lopend in het centrum waren, gingen er achteraan en zagen dat de auto op een parkeerplaats achter een restaurant werd neergezet. Bij de auto stond de verdachte. Hij kon direct worden aangehouden. Bij zijn aanhouding geageerde hij agressief. De jongen bleek geen legitimatie bij zich te hebben.

Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt wegens diefstal, rijden zonder rijbewijs, het zich niet kunnen legitimeren en verzetten tijdens de aanhouding.

2018058866