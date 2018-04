Twee aanhoudingen na melding van diefstal uit woning

De politie kreeg omstreeks 22.20 uur de melding van een bewoner aan het Schweitzerplein dat hij twee personen in zijn woning had betrapt. De bewoner kwam thuis en zag twee mannen staan die er vervolgens vandoor gingen met zijn tablet. De bewoner probeerde de mannen tegen te houden, maar werd in zijn gezicht geslagen. De mannen verlieten de woning via het balkon. Een getuige zag een verdachte wegrennen richting de Eendrachtsweg. Na een zoekactie werd in een geparkeerde auto op de Walraven van Halllaan de 27-jarige verdachte aangehouden. De verdachte bleek de gestolen tablet bij zich te hebben. Kort daarna werd ook de tweede verdachte op de Sportlaan aangehouden. De politie doet verder onderzoek.