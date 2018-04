Verdachte van poging woninginbraak aangehouden

Om 04.15 uur werd gemeld dat drie personen bezig waren het raam van de woning te forceren. Een getuige was wakker geworden van geluiden en nam poolshoogte. De mannen gingen er vandoor en de politie die inmiddels was gealarmeerd heeft in de buurt uitgekeken naar verdachten. Een verdachte werd nog aangetroffen. Hij werd op de Prunusstraat aangehouden. De politie doet verder onderzoek.