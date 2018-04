Inbrekers Dordrecht halen nat pak

Omwonenden van het winkelcentrum schrikken zondagochtend rond half zes op van harde klappen. Ze zien mannen wegrennen en in een auto stappen. Agenten zien de beschreven auto even later op de N3, maar verliezen deze ook weer uit het oog.



Niet veel later belt een getuige dat op de Hofwegen in Bleskensgraaf een auto de sloot in is gereden. Het blijkt de vluchtauto van de inbrekers. De getuige zag één man wegrennen. Omdat niet zeker is of de andere inbrekers nog in de auto zaten, gaan duikers van de brandweer het water in om de auto te controleren. In de auto ligt wel buit van de inbraak, maar geen teken van de inbrekers.



Na een lange zoektocht in de omgeving vinden agenten twee mannen met een nat en modderig pak. Een alerte buurtbewoner ziet eveneens een man in een nat en modderig pak. Hij vertrouwt het niet en belt 112. Ook deze man is aangehouden.