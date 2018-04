Mishandelingen na dates in Dordrecht

Het slachtoffer van de Smitsweg raakte licht gewond. Hij mocht na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. Het slachtoffer van de Schenkeldijk raakte gelukkig niet fysiek gewond.



Beide mishandelingen vonden plaats na een afspraak via een datingapp. Mogelijk is het motief homogerelateerd. Wat het motief is en of het gaat om dezelfde dader is onderdeel van het onderzoek welk politie en justitie heeft ingesteld.



Ondanks het nachtelijke tijdstip en de afgelegen locaties, doen we toch een dringend beroep op een ieder die mogelijk iets gezien of gehoord heeft. Ook als u andere informatie heeft die van belang kunnen zijn, vragen wij u contact op te nemen met de politie. Dit kan via het RCC op telefoonnummer 088-9642650. (dagelijks bereikbaar van 09.00 uur tot 21.30 uur)