Krattendief op heterdaad aangehouden

Twee motoragenten kregen de opdracht om te gaan naar de Wingerdhoek, een getuige had daar een man zien weglopen met enkele kratten onder zijn arm. De agenten vertrokken vanaf het politiebureau en waren daardoor heel snel ter plaatse. Ze zagen de bedoelde man lopen die inderdaad een stapeltje bierkratjes in zijn armen droeg. De man was erg bezweet. Hij gaf direct toe dat hij ze gestolen had uit de tuin van een studentenwoning aan de Langestraat. Een van de bewoners deed aangifte. Kennelijk was de dief middels een trap en een krukje over de schutting geklommen. Bij de poort lagen nog een aantal kapotte bierflesjes. De acht gestolen bierkratjes zijn aan de studenten terug gegeven.