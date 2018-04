Man moedwillig van zijn fiets gereden

De inzittenden van de auto zijn echter nog niet klaar met hem. Zij pakken zijn fiets op en gooien deze in een nabijgelegen sloot. Na deze daad rijden ze weg. Het slachtoffer heeft de bestuurder en één van de inzittende herkend en denkt dat een ruzie die in februari heeft plaatsgevonden de aanleiding is van dit incident. Hij heeft aangifte gedaan van poging zware mishandeling cq. doodslag. Van de twee getuigen is een verklaring afgenomen. De verdachte is ’s avonds in zijn woning aangehouden en meegenomen naar een politiecellencomplex. Daar is hij voorgeleid aan de hulpofficier van justitie en zit nog vast.