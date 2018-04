Rijbewijs afgenomen van dronken bestuurder

De man wordt onder protest voor een ademanalyse en een speekseltest meegenomen naar het politiecellencomplex. Daaruit komt naar voren dat de man vier maal (= 818 UG/L) de toegestane alcohollimiet heeft overschreden. Ook blijkt bij hem THC in zijn speeksel aanwezig te zijn. Vervolgens is door een forensisch arts bloed afgenomen. Dat is voor onderzoek en analyse opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut. De uitkomt daarvan wordt afgewacht. Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt. Ook is hij zijn rijbewijs enige tijd kwijt.