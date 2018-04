Snorder aangehouden in Breda

Agenten zagen een Ford Mondeo vanaf de Prinsenkade rechts af de Academiesingel oprijden. Het was volgens de dienders een typische snordersauto, met een kentekenplaat vastgemaakt met touwtjes. Ze besloten de auto te controleren en gaven op de Emmastraat een stopteken. De bijrijder, een 20-jarige man, vertelde direct dat hij op de Hoge Brug door de bestuurder was aangesproken. De man deed zich voor als taxichauffeur en bood aan om hem voor 40 euro naar Dongen te brengen. In de auto zag hij pas dat er geen taximeter in het voertuig zat, hij dacht toen al dat er iets niet goed was. De bestuurder bleek niet in het bezit te zijn van een taxivergunning en/of een chauffeurskaart. Ook was de auto niet voorzien van blauwe kentekenplaten. Hij is aangehouden ter zake de wet Personenvervoer. Hij is al vaker in en rondom het centrum in beeld gekomen bij de politie als mogelijke snorder. Zijn auto werd in beslag genomen.