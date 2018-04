Twee aanhoudingen voor openlijke geweldpleging

Een politieman zag omstreeks 02.15 uur op een van de monitoren van het Cameratoezicht in het uitgaanscentrum dat op de hoek van de Tolbrugstraat / Visserstraat enkele jongeren druk in gesprek met elkaar waren. Hij zag dat een van die jongens uit het niets achtereenvolgens door twee omstanders in het gezicht geslagen werd. Hierna werd het slachtoffer door de tweede dader hard tegen een muur geduwd. Op aanwijzing van de toezichthoudende agent zijn door de horecadienders twee verdachten aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige jongeman uit St. Willebrord ,heeft aangifte gedaan. Hij vertelde dat hij in een café ruzie kreeg met een jongen die hij nog kent van de basisschool. Buiten werd hij geslagen, hij heeft niet gezien door wie dat gedaan werd. Hij liep verwondingen in zijn gezicht op.