Twee winkeliers mishandeld door dronken mannen

Omstreeks 16.00 uur wordt er de gebeld over een vechtpartij in de Kortemeestraat. Een motoragent die in de buurt is, gaat op onderzoek uit en krijgt van een getuige door dat de amokmakers in een café zitten. Als beide verdachten naar buiten komen vraagt de agent aan hen er is gebeurd. Kort daarna komt een vijftal mensen uit de Kortemeestraat aanlopen. Eén van hen roept dat hij door de mannen is geslagen. Dan dreigt het opnieuw uit de hand te lopen en de agent heeft grote moeite om de partijen uit elkaar te houden. De rust keert weer als de verdachten wederom het café inlopen.