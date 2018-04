Zes arrestaties tijdens horecatoezicht

Een 18-jarige man uit Etten-Leur deed aangifte. Hij vertelde dat hij met een vriend rond 03.40 uur nog wat had gegeten in een snackbar. Buiten ontstond een conflict met een groep stappers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en lag opeens op de grond. Daarbij zou hij ook nog getrapt zijn. Hij liep een verwonding op zijn wang en een bloedneus op. Zijn vriend was omvergeduwd en ook geslagen, hij had last van zijn pink. Agenten van de horecadienst hebben in samenwerking met het cameratoezicht op de Paleisring twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee 18-jarige mannen uit Hilvarenbeek.