Nederland gastheer wereldwijde conferentie van drugsbestrijders

‘Veiligheidsproblemen zoals terrorisme, illegale migratie, cybercrime, en ondermijnende drugscriminaliteit hebben vaak een internationale component en vaak zelfs een buitenlandse bron’, aldus korpschef Erik Akerboom in zijn openingswoord. ‘Daar moeten we samen iets aan willen doen.‘

Sinds zijn start als korpschef twee jaar geleden organiseert de korpschef informele overleggen met andere Europese korpschefs. ‘Ik voelde – én voel – mij verantwoordelijk om daarin het voortouw te nemen’, zegt hij. ‘Zeker omdat wij als Nederland daar een grote verantwoordelijkheid voelen. Want vaker dan ons lief is zijn we in het nieuws als productie- of doorvoerland.’

Akerboom gaf aan om het innovatievermogen binnen de samenwerking te willen versterken door de Europese recherchechefs te laten aansluiten. Het organiseren van een ‘community’ van Europese recherchechefs kan een versnelling aanbrengen in de innovatie en tegelijkertijd de slagkracht in onderzoeken naar internationaal opererende drugscriminelen aanjagen zo luidt de gedachte van de korpschef: ‘Ik wil samen met hen kijken hoe we, op alle mogelijke manieren, criminaliteit in de samenleving kunnen beheersen…en bestrijden.‘