Politie toont beelden aanrander in Opsporing Verzocht

Er zaten meerdere mensen in de coupé. Het meisje had geen idee hoe ze moest reageren. Uit pure zenuwen begon ze te lachen. Daardoor kan het zijn dat de andere passagiers niet in de gaten hebben gehad wat er zich precies afspeelde. Zat u om 17.38 uur in de trein van Emmen naar Coevorden op maandag 5 februari, stapte u ook uit in Coevorden om 17.53 uur en heeft u informatie voor de politie over deze zaak? Of herkent u de jongeman op de foto’s? Neem dan direct contact met ons op via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook online uw tip doorgeven.