Onderzoek naar oplichting en cybercrime; recherche verricht zes aanhoudingen

Naar mate het onderzoek vorderde kwam ook de 26-jarige hoofdverdachte in beeld. Hij werd eind maart aangehouden samen met een 29-jarige man uit Apeldoorn die ervan wordt verdacht behulpzaam te zijn geweest bij de oplichting. Tijdens huiszoekingen in Apeldoorn werd beslag gelegd op een grote hoeveelheid VVV-bonnen, een auto, contant geld en bitcoins. In een garagebox in Apeldoorn werd een deel van de buit teruggevonden.

De week daarop werden nog drie verdachten aangehouden. Een 61-jarige man uit Soest zou de spullen die de Apeldoorner had besteld uit naam van zijn werkgever, hebben doorverkocht op Internet. De twee anderen - een 34-jarige man en een 52-jarige man, beiden uit Apeldoorn - zouden de bestelde apparatuur en VVV-bonnen voor de hoofdverdachten in ontvangst hebben genomen.