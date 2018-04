Politie houdt twee verdachten aan voor mishandeling, bedreiging en gijzeling

Nadat in maart aangifte werd gedaan van bedreiging startte de politie een onderzoek. Begin april volgde een nieuwe aangifte van mishandeling, bedreiging en gijzeling. Uit het onderzoek kwamen de twee verdachten naar voren. Zij werden dinsdagochtend in hun woningen aangehouden. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd en wat de betrokkenheid van de twee verdachten is.

Om het onderzoek niet te verstoren kan de politie geen nadere informatie geven over deze zaak.

2018138761 FB