Politie onderzoekt zedenincident in de bus

In de Stentor editie Zwolle van maandag 9 april en op hun website wordt op dit incident ingegaan. Bij het lezen van dat artikel kan het zijn dat u zich herinnert dat u op dat moment ook in die bus hebt gereisd. Mogelijk hebt u iets gezien of gehoord en besefte u toen niet wat er gaande was. Daarom vraagt de politie nadrukkelijk aan de reizigers die die avond in de betreffende bus hebben gezeten om contact met hen op te nemen. U kunt bellen met het telefoonnummer van de politie 0900-8844 en vragen naar de afdeling zeden gevestigd in Zwolle.

2018142949 RV