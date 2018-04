Pluim voor alerte buurtbewoner

Teamchef Aldewereld: ‘Het oppakken van inbrekers kunnen we niet altijd alleen. We maken daarom dankbaar gebruik van burgers die ons bij de opsporing helpen. In dit soort gevallen mag men altijd het alarmnummer 112 bellen. We kunnen dan adequaat reageren, zeker als de melder, zoals in dit geval, ons tijdens het aanrijden ook nog eens op de hoogte houdt. Degene aan wie wij de pluim hebben uitgereikt was die nacht voor ons van onschatbare waarde. Een aanhouding op heterdaad is voor ons zeer belangrijk. Het kost ons minder tijd om een zaak op te lossen en we kunnen vaak de gestolen voorwerpen direct terug geven aan de gedupeerde van een woninginbraak.’