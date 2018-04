Dodelijk schietincident in Team West

Overvallen op pizzakoeriers in Team West en Opsporing Verzocht

Vanavond wordt in Team West en Opsporing Verzocht aandacht gevraagd voor een vijftal berovingen van pizzakoeriers in het centrum van Den Haag vanaf half januari tot half maart. Opvallend is dat de slachtoffers veelal minderjarig zijn en de pizza’s rondbrengen op een bezorgfiets. Zij worden met geweld beroofd van hun geld en pizza’s. Er wordt een getuigenoproep gedaan.

Diefstal met geweld Leyweg | Den Haag

Bij de diefstal van een dure smartphone uit een telefoonwinkel aan de Leyweg gebruikt de verdachte op zijn vlucht geweld tegen de verkoopmedewerkster. Zij valt hierdoor met haar gezicht op straat. Op camerabeelden is de verdachte binnen in de zaak te zien.

Inbraak horecagelegenheid Gildeweg | Nootdorp

Op camerabeelden zijn drie inbrekers te zien tijdens hun inbraak bij het partycentrum. Ze hebben het gemunt op de inhoud van de kassa, maar het lukt niet om die te openen.

Diefstal tablets bij restaurant Anna van Buerenplein | Den Haag

Twee mannen lopen het sushirestaurant in New Babylon binnen. Een van hen houdt buiten beeld het personeel aan de praat, terwijl op camerabeelden is te zien dat de ander zich over de kassa buigt, twee tablets pakt en in zijn tas stopt.

Tips Whatsapp tiplijn

Net als in de vorige uitzendingen kunnen de kijkers, naast de reguliere tipnummers, hun tips ook doorgeven via de Whatsapp tiplijn: 06-17214856.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Opsporing Verzocht is dinsdagavond te zien om 20.35 uur op NPO1. Woensdagmiddag wordt de uitzending rond 12.00 uur herhaald op NPO2.