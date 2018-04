EVA-team houdt internationaal gesignaleerde man aan

Omdat het vermoeden rees dat de man zich binnen de Eenheid Den Haag bevond, kreeg de afdeling rechtshulp van de politie Den Haag de zaak in behandeling. Onderzoek leidde ertoe dat leden van het EVA-Team hem vanochtend rond 10.00 uur zagen lopen op de Generaal Berenschotlaan in Rijswijk. Niet veel later wisten ze hem aan te houden in een flatportiek aan dezelfde straat.



De man wordt binnen 24 uur voorgeleid bij een rechter-commissaris en vervolgens overgebracht naar Curaçao. In Curaçao kan hij een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar krijgen.