Recherche roept verdachte schietincident op zich te melden

De teamleider van het rechercheteam: 'Met zoveel aanwezigen is de kans groot dat er nog meer en betere beelden van de verdachte zijn gemaakt. Deze kunnen voor het onderzoek van belang zijn. Mogelijk ook beelden van voor het schietincident. Bijvoorbeeld foto’s of filmpjes waar de verdachte, met het opvallende shirt, op de achtergrond te zien is. Wij komen graag in het bezit van deze beelden. Ik wijs mensen er op dat beelden die zonder toestemming van een officier van justitie aangeboden worden aan de media of op social media verschijnen een rechercheonderzoek kunnen schaden en ook tot strafvermindering van een verdachte kunnen leiden.' Beelden kunnen geüpload worden via: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldpunten/tipformulier.html