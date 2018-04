Onderzoek naar verdacht pakketje; politie zoekt getuigen

Een buurtbewoner zag het pakketje maandagochtend op een parkeervak aan het Kwelderplantsoen liggen. De buurtbewoner vertrouwde de zwarte zak met draadjes niet en belde de politie. De politie wil graag weten hoe lang het hier al lag en waar het vandaan kwam. Daarom doet de politie een oproep aan buurtbewoners met de vragen: heeft u voor maandagochtend op het Kwelderplantsoen een pakketje gezien? Heeft u de afgelopen week personen gezien die verdacht gedrag vertoonden of auto’s die zich verdacht ophielden? Ook als u andere informatie heeft, ontvangt de politie deze graag. Dit kan via 0900-8844, via het tipformulier op www.politie.nl, maar ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Wilt u een vertrouwelijk gesprek via het Team Criminele Inlichtingen bel dan 079-3458 999.



Agenten die maandagochtend op het Kwelderplantsoen aankwamen, riepen een explosievenverkenner op voor een eerste verkenning. Omdat voor de verkenner niet meteen in te schatten was of het daadwerkelijk om een explosief ging, werd de EODD opgeroepen, de Explosieven OpruimingsDienst Defensie.

Rond het middaguur arriveerden zij met groot materieel, waarmee diverse scans en verkenningen werden uitgevoerd. Om half vier hadden zij het pakketje ontmanteld en konden de bewoners, die in de ochtend waren verzocht hun huis te verlaten, weer veilig terug naar huis. In het pakketje zat een stof waarvan een monster is genomen. Dit monster wordt voor onderzoek ingestuurd naar het NFI. De rest van de stof is door de EODD op veilige wijze verplaatst naar een braakliggend terrein in Bergschenhoek waar de EODD de stof met eigen springstof gecontroleerd tot ontploffing heeft gebracht.