Politie houdt man aan voor brandstichtingen Spaanse Poort

In het wooncomplex aan de Spaanse Poort is tussen 20 december 2017 en 18 maart 2018 acht keer brand geweest. Het was zelfs meerdere malen nodig om een aantal woningen te ontruimen. Eenmaal belandden 12 mensen in het ziekenhuis wegens rookvergiftiging. De schrik zit er bij de bewoners goed in.

De rechercheur Stefan vertelt: “als politie wil je een incident zo snel mogelijk oplossen. Die branden moeten gewoon stoppen. En natuurlijk hopen we dat deze aanhouding ervoor zorgt dat iedereen weer rustig kan slapen. We onderzoeken daarom de rol van de man uitvoerig. Maar we zijn uiteraard nog steeds op zoek naar tips en aanwijzingen, die het onderzoek completer te maken. ”

De weken voor de aanhouding was de politie druk bezig met zichtbare en onzichtbare maatregelen om de dader(s) op te sporen. Zo zijn er getuigen gehoord, is er een bewonersbrief verspreid en is er een buurtonderzoek geweest. Ook is de zaak in Bureau Rijnmond getoond en zijn er stoepborden geplaatst.

Rust keert terug in de wijk

Ook in de preventie zijn er maatregelen genomen. Wijkagent Mitchell Baten voelt zich betrokken bij deze lastig zaak. Hij legt uit: ”we hebben samen met de gemeente en de woningbouwvereniging gekeken hoe we de bewoners kunnen helpen. Zo is er door ons extra gesurveilleerd in en rond het gebouw en hebben we tijdelijk extra cameratoezicht ingezet. Daarbij zijn ook tips gegeven zoals alert zijn op brandbare spullen in en om de woningen. Als er nog vragen aan de politie of juist informatie over de branden dan kunnen ze die altijd bij mij kwijt.“