Getuigen gezocht van mishandeling op Markt

Het slachtoffer liep rond 14.00 uur samen met zijn vrouw over de Markt. Hij stond te wachten voor een terrasje toen hij plotseling een harde duw in zijn rug voelde. Een getuige zag dat de Belg door een onbekende man met zijn elleboog in de rug geslagen werd. De dader ging er daarna rennend vandoor in de richting van het strand via de Noordstraat en de Herenstraat. Hij werd door de getuige nog achterna gezeten, maar die kon hem niet meer achterhalen.