Mannen gepakt na inbraakpoging

Het begon allemaal bij een woning aan ’t Reekje in Noordhoek. Twee mannen klommen daar over een schutting nadat ze bij het huis hadden aangebeld. Met een koevoet in de hand werden ze bij de achterdeur betrapt door de bewoner. De mannen sloegen even later op de vlucht door in een auto te stappen en weg te rijden. Vlak daarvoor lukt het de bewoner om een steen door de ruit van de auto te gooien en de politie te waarschuwen.