Dode in Maas Broekhuizenvorst is Belgische man

Blitterswijck/Broekhuizenvorst - De gevonden persoon in de Maas in Broekhuizenvorst is een man uit België die daar sinds begin dit jaar als vermist stond opgegeven. Het forensisch onderzoek van dinsdagavond heeft uitgewezen dat de man zichzelf om het leven heeft gebracht.