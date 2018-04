Nachtelijke bestuurderswissel op A2

Omstreeks 03.00 uur vanmorgen zagen medewekers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid op een bijna verlaten A2 een auto rijden op de op één na meest linkse rijstrook. Nadat de politieauto achter hem reed verwisselde de auto één rijstrook maar ging nog steeds niet zoveel mogelijk rechts rijden. De auto verminderde ook van snelheid. De agenten passeerden de auto en gaven de bestuurder een volgteken. Tijdens het passeren zagen de agenten dat de auto door een man bestuurd werd. In eerste insatntie volgde de bestuurder maar even later stopte de auto plotseling op de vluchtstrook. De agenten reden terug naar de gestopte auto en toen ze daar aankwamen zagen ze dat de auto heen en weer schudde. Ze stapten uit en toen ze de portieren van de auto openden, zat een vrouw achter het stuur. De man die rijdend nog achter het stuur had gezeten, zat nu op de bijrijderstoel.