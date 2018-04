Twee aanhoudingen in onderzoek naar dode man in Heeg

Op dinsdag 6 februari troffen agenten het levenloze lichaam aan van de 56-jarige in zijn woning aan de Molefinne in Heeg. De politie startte direct een onderzoek maar uit technisch en tactisch onderzoek bleek niet direct of er sprake was van zelfdoding of dat er sprake was van een misdrijf. Ook sectie door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)en voorlopig sporenonderzoek gaven nog geen uitsluitsel. Er werd een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart. Een dergelijk team bestaat uit meerdere politiemensen en wordt ingezet bij zwaardere en complexere rechercheonderzoeken. Uit ons onderzoek blijkt nu dat het 56-jarige slachtoffer vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gebracht. Dankzij het onderzoek van de afgelopen weken konden vandaag de twee verdachten worden aangehouden. In het belang van dit onderzoek kunnen we op dit moment nog niet meer informatie delen.