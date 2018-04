Agent ontkomt aan aanrijding

Rond 15.25 uur was een agent aan het surveilleren in de omgeving van de Laan van Vollenhove toen hij een man zag van wie de agent wist dat hij gesignaleerd stond. De man had nog openstaande vonnissen. De agent sprak hem aan, maar de man ging ervandoor. Hij kon in een auto springen, bestuurd door een andere man. De agent wilde voorkomen dat ze ervandoor gingen. Zijn fiets, waar hij op zat, zette hij zodanig op de weg dat de auto er niet langs zou kunnen. De bestuurder gaf echter gas en probeerde om de agent heen te rijden wat niet lukte. De agent kon nog net op tijd van zijn fiets springen. De bestuurder reed over de fiets heen en ging ervandoor.



Op het Jacob Lennepplein werd de auto gezien, echter enkel de bestuurder zat erin. Agenten gaven hem een stopteken en op de Schaerweijdelaan stopte hij. De man, 58 jaar uit Maarsbergen, werd aangehouden. De man bleek een hoeveelheid drugs bij zich te hebben. Agenten voerden een speekseltest uit. Hieruit kwam naar voren dat de man vermoedelijk onder invloed was van THC en cocaïne. De man zit vast voor verder onderzoek. De gesignaleerde man, 28 jaar uit Zeist, is inmiddels alsnog aangehouden.