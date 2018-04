Alerte melding van auto-inbraak zorgt voor aanhouding

Rond 21.45 uur meldde de getuige de inbraak. Met het aangegeven signalement zochten agenten in de omgeving. Hierbij kregen zij hulp van de politiehelikopter. Die spotte een man die wegrende en voldeed aan het signalement. Agenten konden de bezwete man die geen logische verklaring kon geven voor wat hij daar deed arresteren. De man, 32 jaar uit Utrecht, zit vast voor verder onderzoek.



112

De politie is blij met de snelle actie van de getuige, waardoor de man gearresteerd kon worden. Weet u in welke situaties u met 112 contact kunt opnemen?

In geval van spoed. Dus wanneer iemands leven in direct gevaar is of wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden daarvan. Door 112 te bellen kan iemands leven gered worden, kan de politie de daders van een misdrijf aanhouden of kan een misdrijf worden opgelost doordat de dader(s) kunnen worden betrapt.



Voorbeelden zijn:

- aanrijding met gewonden;

- mishandeling;

- beroving, steekincident of vechtpartij;

- als iemand onwel wordt;

- inbraak of diefstal op die op dat moment aan de gang is of wordt voorbereid;

- vernieling of vandalisme op heterdaad;

- ontvoering of een poging tot ontvoering.



Meer informatie vindt u hier.