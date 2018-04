Gewonden bij steekincident

Rond 16.25 uur kwam de melding van het incident. Het bleek dat er in een woning een steekincident had plaatsgevonden waarbij een vrouw was gestoken. Een jongeman had een lichte verwonding opgelopen. De verdachte, een man die in verwarde toestand was, had meerdere verwondingen. Een traumahelikopter landde zodat een trauma-arts eerste hulp aan hem kon verlenen. Vermoedelijk heeft hij die verwondingen bij zichzelf aangebracht. Zowel hij als de gewonde vrouw werden naar een ziekenhuis gebracht. De jongeman hoefde geen medische zorg te krijgen. Het betreft een incident in huiselijke kring. Voor betrokkenen is professionele hulpverlening ingeschakeld.