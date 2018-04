Hennepteam Noord-Holland twee keer in actie in West-Friesland

In twee slaapkamers en op de zolder trof de politie ruim 600 hennepplanten aan. De hennep en de bij de kwekerij behorende apparatuur werden in beslag genomen. In de woning was een 26-jarige man aanwezig. Deze verdachte, zonder vaste woon of verblijfplaats, is aangehouden. Wat de man te maken heeft met de hennepkwekerij wordt onderzocht.

Bij controle bleek er sprake te zijn van diefstal van stroom.

Later op de dag is het hennepteam van de politie Noord-Holland ook op de Boekert in Oosterblokker in actie gekomen. Op de zolder van deze woning is een kweekruimte aangetroffen. Geen planten maar wel een grote hoeveelheid stekkenblokjes. In deze blokjes worden hennepplanten gekweekt.

Een lid van het hennepteam:“Uit sporen konden we zien dat er eerdere oogsten zijn geweest”

De politie doet onderzoek hoeveel dit er zijn geweest in deze hennepplantage. Bij deze kwekerij zijn nog geen verdachten aangehouden.

2018061015

Politie, openbaar ministerie en gemeenten geven veel prioriteit aan de aanpak van hennep. Deze plantages veroorzaken vaak stankoverlast, leveren brandgevaar op en bovendien is er dikwijls een relatie met georganiseerde misdaad (geweld, inbraken, overvallen, ripdeals en liquidaties). Mensen die tips hebben over de aanwezigheid van hennepkwekerijen kunnen dit doorgeven:

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden,

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006),

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M,

- via het Team Criminele Inlichtingen in een vertrouwelijk gesprek op het nummer 079-3458999