Politie houdt twee mannen aan voor mishandeling

Amsterdam - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 8 april rond 03.00 uur twee Amsterdammers van 20 en 25 jaar oud aangehouden op de Oude Haagse weg. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling van een 32-jarige man. Het slachtoffer raakte hierbij gewond en liep gezichtsletsel op. In het onderzoek wordt onder andere bekeken of er bij de mishandeling discriminatoire aspecten meespeelden. Politie en het OM hebben speciale aandacht voor delicten waarbij discriminatie mogelijk een rol heeft gespeeld.