Politiemedewerkster (54) aangehouden en buiten functie gesteld

Amsterdam - Op maandag 9 april 2018 is een 54-jarige politiemedewerkster van de eenheid Amsterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van een officier van justitie. Tevens is deze politiemedewerkster buiten functie gesteld vanwege vermoedelijk ernstig plichtsverzuim. Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten verricht nader onderzoek. Over het onderzoek worden geen mededelingen gedaan.