DNA-hits leiden naar drie verdachten van woninginbraken

Nadat bekend was geworden dat er bij de DNA ook matches waren gevonden heeft de recherche besloten om de verdachten op één dag aan te houden. Het gaat om mannen van 20, 22 en 25 jaar. Bij de inbraken werden ondermeer geld, sieraden, een televisie, maar ook een auto gestolen. De auto werd weggenomen na een inbraak in een woning aan de Hopmansstraat in december 2017. De bijrijder van 17 jaar werd toen al aangehouden. Sporen leidden naar een 19-jarige verdachte. De verdachte moet zich melden aan het bureau.



In december 2017 werd ook ingebroken in een woning aan de Riddersdreef. Voor deze inbraak werd een 22-jarige man uit Kwintsheul aangehouden. Deze inbraak gebeurde op Kerstavond.



Eind januari 2018 werd een televisie weggenomen na een inbraak in een woning aan de Schaarsbergenstraat. De 25-jarige verdachte heeft inmiddels een bekennende verklaring afgelegd en de politie heeft de televisie teruggehaald. Ook de heler is aangehouden.



Een andere verdachte van 20 jaar heeft zich nadat hij vanmorgen niet thuis was, gemeld aan het politiebureau. Deze man wordt ervan verdacht dat hij twee inbraken heeft gepleegd. Eén in oktober 2016 en één in januari 2015.



De politie gaat nog op zoek zijn naar meerdere verdachten die ook DNA hebben achtergelaten bij verschillende woninginbraken.