12-jarige berooft Dordtse fietsster

De jonge verdachte is aan de politie overgedragen, die hem na verhoor in vrijheid stelde. De fietsster raakte niet gewond.

Snelle getuige

De Dordtse fietste rond 15.10 uur op de Galileilaan en werd bij de Grafelijkheidsweg ingehaald door een fietser met achterop een passagier. De jongen op de bagagedrager greep plots de tas van de vrouw uit de fietsmand aan haar stuur en rende weg. Het slachtoffer probeerde nog de jongen te achterhalen, maar hij was te snel en wist aan de vrouw te ontsnappen. Dat lukte niet bij een getuige die snel reageerde op het hulpgeroep van de fietsster. Deze man had binnen de kortste keren het diefje op de Grafelijkheidsweg te pakken. Hij gaf de tas weer aan de vrouw terug en droeg de jonge verdachte over aan de politie. De fietser bij wie de verdachte achterop zat, wist in de hectiek weg te komen.

Onveiligheidsgevoel

Een straatroof hakt er altijd in. Een slachtoffer die bijvoorbeeld van zijn of haar tas beroofd wordt, is vaak geld en persoonlijke spullen kwijt, maar krijgt er vaak langere tijd een onveiligheidsgevoel bij. Daarnaast moeten er praktische zaken geregeld worden, zoals het blokkeren van pasjes en vervangen van documenten. Maak daarom de kans op een straatroof kleiner door uw tas goed op te bergen en bijvoorbeeld onder een jas te dragen. Meer informatie over (het voorkomen van een) straatroof vindt u hier.