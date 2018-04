Garagebedrijven Waalhaven op de vingers getikt

Over een pand in de Waalhaven was bij de politie informatie binnengekomen, dat er mogelijk ongeoorloofde zaken plaatsvonden. De politie en het OM doorzochten het pand. Daarbij vonden ze onder meer een taser. Die is in beslag genomen. Het bedrijfspand beek ook illegaal gebruikt te worden voor bewoning, mogelijk door illegale werknemers van het bedrijf. ISZW en Bouw- en Woningtoezicht gaan er verder mee aan de slag. Stedin constateerde dat de zegels van de gasmeter verbroken waren en doet daar verder onderzoek naar. Digitale opsporing gaat aan de slag met de vele camera’s die in het pand hingen.

De brandweer wees de eigenaren op zaken die de brandveiligheid van hun panden in het geding kunnen brengen.