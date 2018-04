Getuigen gezocht van mishandeling Spijkenisse

De man had letsel in het gezicht en zat onder het bloed. De voorbijgangers hebben hem op zijn zij gelegd en de politie gebeld. Ze gaven de agenten een omschrijving van de man die weg was gelopen. Agenten zochten in de omgeving naar deze man, maar troffen niemand meer aan die aan de beschrijving voldeed.



Het slachtoffer bleek een 56-jarige man, die vanuit een café aan de Noordkade op weg was naar huis. Wie hem heeft mishandeld en waarom is nog onduidelijkheid. De politie is op zoek naar informatie en getuigen die kunnen helpen deze zaak op te lossen. Heeft u informatie, bel dan met 0900-8844 of laat uw tip achter onder deze pagina. Anoniem melden mag ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.