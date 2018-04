Tientallen lekke banden in ‘Bureau Rijnmond’.

Op zaterdag 24 maart, rond 05:30 uur heeft een straatroof plaatsgevonden aan de Provenierssingel in Rotterdam. Daarbij is een man zwaar mishandeld. De dader maakte deel uit van een groepje van vijf. Morgen in ‘Bureau Rijnmond’ de beelden van dit groepje.



De uitzending is donderdagmiddag rond 17.20 uur te zien op RTV Rijnmond (herhaling elk uur tot de volgende dag 17.00 uur). Help misdrijven op te lossen.



Kijk voor meer informatie en de afzonderlijke items ook op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse Social Media.