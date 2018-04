Drie aanhoudingen na vondst hennepdrogerij

In de loods zijn aparte ruimten gebouwd die gebruikt worden voor de opslag van gedroogde hennep. Ook is er een hennepdrogerij in onder gebracht. In totaal is er grofweg 195 kilo henneptoppen in sealbags in beslag genomen. Omdat er mogelijk ergens een vuurwapen ligt op het terrein, is een politiehond ingezet die gespecialiseerd is in het opsporen van wapens. Het vuurwapen is uiteindelijk gevonden. Verder is nog een gestolen auto in beslag genomen en een ‘jammer’. Een ‘jammer is een stoorzender die mobiel telefoon- (waaronder de portofoons van de politie) en internetverkeer plaatselijk onmogelijk maakt. Sommige ‘jammers’ verstoren GPS-signalen, zodat mensen en goederen niet te traceren zijn. Het is bij de politie bekend dat deze apparaten door criminelen gebruikt worden om criminele activiteiten voor te bereiden, uit te voeren of te verhullen.