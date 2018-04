Man met verlopen APK blijkt onder invloed achter stuur te zitten

De man werd dinsdag 10 april rond 17.15 uur ter controle aan de kant gezet. De verdachte kon zich niet legitimeren en daarom werd hij gefouilleerd en werd zijn auto doorzocht. In de auto werden een aantal gripzakjes met XTC-tabletten gevonden. Er werd besloten om bij de verdachte een speekseltest af te nemen. Hieruit bleek dat de man vermoedelijk onder invloed was. Daarop is de man aangehouden en ingesloten in een politiecel.